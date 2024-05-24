ЕС требует от Москвы объяснений за "неприемлемые действия" на границе с Эстонией

Европейский Союз ожидает от России объяснений относительно снятия буев на эстонско-российской границе на реке Нарва и требует немедленно вернуть их на место. Об этом в своем заявлении в пятницу отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Европейская правда.

Боррель подчеркнул, что в четверг рано утром российские пограничники в одностороннем порядке убрали световые буи, установленные Эстонией на реке Нарва для демаркации границы с Россией.

Европейский Союз, отметил Боррель, с самого начала внимательно следит за ситуацией в сотрудничестве и солидарности с Эстонией и другими государствами-членами.

"Этот пограничный инцидент является частью более широкой схемы провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря. Такие действия являются неприемлемыми. Европейский Союз ожидает от России объяснений относительно снятия буев и их немедленного возвращения" , – заявил Боррель.

Согласно данным эстонской Пограничной службы, российские пограничники убрали более 20 буев, установленных для обозначения территориальных вод на реке Нарва.

Буи помогают избежать случайного попадания судов во внутренние воды РФ.

Из-за инцидента временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии.