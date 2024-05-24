Британская разведка: РФ бросила на захват Волчанска "африканские ресурсы"

Британская разведка заявила, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, ранее предназначенными для Африки, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Британии о российско-украинской войне.

В последнюю неделю, согласно обзору, Россия развернула подразделения "Африканского корпуса" Минобороны РФ вместе с регулярными российскими войсками и подразделениями "Шторм-Z" во время наступления на Волчанск.

"Африканский корпус" Минобороны РФ, созданный в декабре 2023 года, состоит из более чем 2 тысяч солдат и офицеров регулярных войск, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в группе Вагнера. Подразделения "Африканского корпуса", скорее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере, говорится в обзорах.

Министерство обороны России почти наверняка передислоцировало отряды из "Африканского корпуса" в украинскую границу в течение апреля 2024 года в рамках подготовки к этому наступлению. Очень вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, ранее предназначенными для Африки, заявили в британском Минобороны.