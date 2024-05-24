В Минобороны назвали уважительные причины, по которым можно не явиться в ТЦК

В Министерстве обороны Украины назвали четыре причины, по которым можно не прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанный в повестке срок.

Среди уважительных причин﻿, которые определило министерство:

препятствие стихийного характера;

болезнь;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника жены (мужа).

Также в случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайший срок, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК в течение семи календарных дней.

В Минобороны добавили, что причины неявки должны подтверждаться документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).