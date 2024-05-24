У Міноборони назвали поважні причини, через які можна не з'явитися до ТЦК
У Міністерстві оборони України назвали чотири причини, через які можна не прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у зазначений на порядку денному термін.
Серед поважних причин, які визначило міністерство:
- перешкода стихійного характеру;
- хвороба;
- військові дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, що позбавили можливості особисто прибути у визначений пункт та строк;
- смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабки) чи близького родича дружини (чоловіка).
Також у разі неприбуття громадянин зобов'язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший термін, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК протягом семи календарних днів.
У Міноборони додали, що причини неявки мають підтверджуватись документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).