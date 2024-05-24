У Міноборони назвали поважні причини, через які можна не з'явитися до ТЦК

У Міністерстві оборони України назвали чотири причини, через які можна не прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у зазначений на порядку денному термін.

Серед поважних причин, які визначило міністерство:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

військові дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, що позбавили можливості особисто прибути у визначений пункт та строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабки) чи близького родича дружини (чоловіка).

Також у разі неприбуття громадянин зобов'язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший термін, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК протягом семи календарних днів.

У Міноборони додали, що причини неявки мають підтверджуватись документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).