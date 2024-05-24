Шольц сравнил действия Путина с гитлеровским Вермахтом
НАТО не стремится к конфронтации с Россией, но жестокий империализм Владимира Путина, который стремится превратить Украину в «кровавые земли» потерпит поражение, отметил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он написал в своей колонке для The Economist, сообщает Новое время.
Канцлер напомнил, что наблюдал в этом месяце за масштабными учениями по передислокации немецкого бундесвера Grand Quadriga 2024 в Литве вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
«Менее чем в 10 км от границы с Беларусью раздавались оглушительные минометные выстрелы. Кусты и деревья были покрыты толстым слоем дыма», — написал канцлер Германии.
Он напомнил, что 83 года назад Вермахт Адольфа Гитлера вошел в Литву и превратил эту страну и другие государства Центральной и Восточной Европы, на «кровавые земли» (термин ввел историк Тимоти Снайдер).
Шольц отметил, что контраст с тем временем сейчас не мог бы быть больше, поскольку на этот раз немецкие войска пришли с миром — чтобы помочь литовским союзникам «отстоять свободу и сдерживать империалистического агрессора».
«Именно в такие моменты понимаешь, насколько далеко зашла Европа. Бывшие враги стали союзниками. Мы разрушили стены и железные занавесы, которые нас разделяли. В течение десятилетий нам даже удавалось вычеркнуть войны между нашими народами в учебниках истории», — написал канцлер Германии в своей колонке.
Он напомнил, что это стало возможным, потому что европейские страны придерживались фундаментальных принципов, согласно которым границы не должны изменяться силой, а суверенитет больших и малых государств необходимо уважать.
Шольц констатировал, что, вторгшись в Украину, российский диктатор Владимир Путин нарушил эти принципы.
«Даже в своих публичных заявлениях Путин не оставляет никаких сомнений относительно своих мотиваций: он хочет восстановить имперскую Россию, сначала подчинив себе Украину и Беларусь в виде марионеточных государств. Никто, кроме, возможно, самого Путина, не знает, где и когда может закончиться эта безжалостная погоня за империализмом. Но все мы знаем, что он не сомневается в превращении еще одной страны в кровавые земли», — написал канцлер Германии.
Он напомнил, что назвал это нападение на европейский мирный порядок Zeitenwende — историческим поворотным моментом.
«И все же жестокий империализм Путина потерпит поражение», — заверил Шольц.
Немецкий канцлер подчеркнул, что сейчас Евросоюз и его члены являются крупнейшей финансово-экономической поддержкой Украины и только Германия уже выделила 28 миллиардов евро (30 миллиардов долларов) военной помощи, уступая лишь Соединенным Штатам.
«Но мы не должны забывать, что Путин занимается этим вдолгую. Он считает, что такие демократии, как наша, не смогут поддерживать Украину в течение следующих лет», — отметил Шольц.