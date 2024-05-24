Шольц сравнил действия Путина с гитлеровским Вермахтом

НАТО не стремится к конфронтации с Россией, но жестокий империализм Владимира Путина, который стремится превратить Украину в «кровавые земли» потерпит поражение, отметил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он написал в своей колонке для The Economist, сообщает Новое время.

Канцлер напомнил, что наблюдал в этом месяце за масштабными учениями по передислокации немецкого бундесвера Grand Quadriga 2024 в Литве вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Менее чем в 10 км от границы с Беларусью раздавались оглушительные минометные выстрелы. Кусты и деревья были покрыты толстым слоем дыма» , — написал канцлер Германии.

Он напомнил, что 83 года назад Вермахт Адольфа Гитлера вошел в Литву и превратил эту страну и другие государства Центральной и Восточной Европы, на «кровавые земли» (термин ввел историк Тимоти Снайдер).

Шольц отметил, что контраст с тем временем сейчас не мог бы быть больше, поскольку на этот раз немецкие войска пришли с миром — чтобы помочь литовским союзникам «отстоять свободу и сдерживать империалистического агрессора».

«Именно в такие моменты понимаешь, насколько далеко зашла Европа. Бывшие враги стали союзниками. Мы разрушили стены и железные занавесы, которые нас разделяли. В течение десятилетий нам даже удавалось вычеркнуть войны между нашими народами в учебниках истории» , — написал канцлер Германии в своей колонке.

Он напомнил, что это стало возможным, потому что европейские страны придерживались фундаментальных принципов, согласно которым границы не должны изменяться силой, а суверенитет больших и малых государств необходимо уважать.

Шольц констатировал, что, вторгшись в Украину, российский диктатор Владимир Путин нарушил эти принципы.

«Даже в своих публичных заявлениях Путин не оставляет никаких сомнений относительно своих мотиваций: он хочет восстановить имперскую Россию, сначала подчинив себе Украину и Беларусь в виде марионеточных государств. Никто, кроме, возможно, самого Путина, не знает, где и когда может закончиться эта безжалостная погоня за империализмом. Но все мы знаем, что он не сомневается в превращении еще одной страны в кровавые земли» , — написал канцлер Германии.

Он напомнил, что назвал это нападение на европейский мирный порядок Zeitenwende — историческим поворотным моментом.

«И все же жестокий империализм Путина потерпит поражение» , — заверил Шольц.

Немецкий канцлер подчеркнул, что сейчас Евросоюз и его члены являются крупнейшей финансово-экономической поддержкой Украины и только Германия уже выделила 28 миллиардов евро (30 миллиардов долларов) военной помощи, уступая лишь Соединенным Штатам.