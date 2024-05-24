Шольц порівняв дії Путіна з гітлерівським Вермахтом

НАТО не прагне конфронтації з Росією, але жорстокий імперіалізм Володимира Путіна, який прагне перетворити Україну на «криваві землі» зазнає поразки, зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це він написав у своїй колонці The Economist, повідомляє Новое время.

Канцлер нагадав, що спостерігав цього місяця за масштабними навчаннями з передислокації німецького бундесверу Grand Quadriga 2024 у Литві разом із президентом Литви Гітанасом Науседою.

«Менш ніж за 10 км від кордону з Білоруссю лунали оглушливі мінометні постріли. Кущі та дерева були вкриті товстим шаром диму» , — написав канцлер Німеччини.

Він нагадав, що 83 роки тому Вермахт Адольфа Гітлера увійшов до Литви і перетворив цю країну та інші держави Центральної та Східної Європи, на «криваві землі» (термін запровадив історик Тімоті Снайдер).

Шольц наголосив, що контраст із тим часом зараз не міг би бути більшим, оскільки цього разу німецькі війська прийшли з миром — щоб допомогти литовським союзникам «відстояти свободу та стримувати імперіалістичного агресора».

«Саме в такі моменти розумієш, наскільки далеко зайшла Європа. Колишні вороги стали союзниками. Ми зруйнували стіни та залізні завіси, які нас розділяли. Протягом десятиліть нам навіть вдавалося викреслити війни між нашими народами в підручниках історії» , — написав канцлер Німеччини у своїй колонці.

Він нагадав, що це стало можливим, тому що європейські країни дотримувались фундаментальних принципів, згідно з якими кордони не повинні змінюватися силою, а суверенітет великих і малих держав необхідно поважати.

Шольц констатував, що, вторгнувшись в Україну, російський диктатор Володимир Путін порушив ці принципи.

«Навіть у своїх публічних заявах Путін не залишає жодних сумнівів щодо своїх мотивацій: він хоче відновити імперську Росію, спочатку підкоривши собі Україну та Білорусь у вигляді маріонеткових держав. Ніхто, окрім, можливо, самого Путіна, не знає, де і коли може закінчитися ця безжальна гонитва за імперіалізмом. Але всі ми знаємо, що він не має сумнівів щодо перетворення ще однієї країни на криваві землі» , — написав канцлер Німеччини.

Він нагадав, що назвав цей напад на європейський мирний порядок Zeitenwende — історичним поворотним моментом.

«І все ж жорстокий імперіалізм Путіна зазнає поразки» , — запевнив Шольц.

Німецький канцлер наголосив, що зараз Євросоюз та його члени є найбільшою фінансово-економічною підтримкою України і лише Німеччина вже виділила 28 мільярдів євро (30 мільярдів доларів) військової допомоги, поступаючись тільки Сполученим Штатам.