Румыния объявила персоной нон грата российского дипломата

Румыния объявила персоной нон грата дипломатического сотрудника посольства России в Бухаресте, сообщает Европейская правда.

Об этом заявили в МИД Румынии.

24 мая внешнедипломатическое ведомство сообщило, что один из российских дипломатов объявлен персоной нон грата и должен будет покинуть страну "в связи с деятельностью, противоречащей положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Эту информацию донесли временному поверенному РФ в пятницу, вызвав его в МИД.

В коммюнике не сообщается, связано ли это решение с арестом гражданина Румынии, подозреваемого в шпионаже в пользу России – по данным следствия, он передавал информацию через российское посольство.

В МИД России заявили, что "дадут адекватный ответ" на изгнание из Румынии своего дипломата.

Напомним, в середине мая Россия выслала военного атташе британского посольства в ответ на аналогичный шаг Лондона.