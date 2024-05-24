Россияне атакуют Харьков и область: в городе был слышен взрыв
24 мая председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, российские военные атакуют Харьков и область. Мэр города написал о взрывах в Харькове, сообщает Украинская правда.
Об этом передают Терехов, Синегубов, Воздушные силы, карта тревог.
Мэр города сообщил, что в Харькове был слышен взрыв. Это подтвердил глава Харьковской ОВА и призвал горожан быть осторожными.
Ранее воздушники сообщили проактивность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения.
В 17.00 на Харьковщине объявили воздушную тревогу.