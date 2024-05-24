Росіяни атакують Харків та область: у місті було чути вибух

24 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські військові знову атакують Харків та область. За словами мера міста, під час повітряної тривоги у Харкові лунав вибух, повідомляє Українська правда.

Про це передають Терехов, Синєгубов, Повітряні сили, мапа тривог.

Мер міста повідомив, що у Харкові було чутно вибух. Це підтвердив очільник Харківської ОВА та закликав містян бути обережними.

Раніше повітряники повідомили проактивність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

О 17.00 на Харківщині оголосили повітряну тривогу.