Правительство исключило каннабис из списка особо опасных наркотиков
Правительство решило исключить каннабис, смолу каннабиса, экстракты и настойки каннабиса из списка особо опасных наркотических средств, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
По его словам, правительством были внесены изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением КМУ от 06.05.2000 N 770.
Это произошло во исполнение требований закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования оборота растений рода конопли (Cannabis) для использования с учебной целью, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширения доступа пациентов к необходимому лечению".
Что изменилось
Мельничук пояснил, что каннабис, смолу каннабиса, экстракты и настойки каннабиса были исключены из списка особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен. Также это коснулось тетрагидроканнабинола, который также исключили из списка опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен.
В то же время их решили включить их в список растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых допускается для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельностью, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике.
Когда это вступит в силу
Эти изменения должны вступить в силу с 16.08.2024.
"Установлено, что с 16.02.2027 предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей не превышает 0,3 процента", - добавил Мельничук.
Что этому предшествовало
В феврале президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине. Тогда отмечалось, что он вступит в силу через полгода после обнародования.
Тогда объяснялось, что этот закон поможет регулировать оборот каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности в Украине.