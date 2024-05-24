Кулеба назвал цель заявлений о якобы готовности Путина заморозить войну

Российская Федерация распространяет анонимные заявления о якобы готовности российского диктатора Владимира Путина заморозить войну, чтобы сорвать Саммит мира, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает МИД Украины.

"Почему российские "источники" вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии столкновения? Все очень просто. Путин отчаянно пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, оцепление Путина посылает эти фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину.

"Сейчас у Путина нет никакого желания прекратить агрессию . Только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить его избрать мир, а не войну. Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его боится", - добавил глава МИД.



Кулеба подчеркнул, что в этой связи так важно, чтобы на данном саммите присутствовало как можно больше лидеров со всех континентов и частей света.

"Когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня западные СМИ сообщили, что Путин хочет заморозить войну в Украине.

Саммит мира в Швейцарии

Во второй половине июня в Швейцарии пройдет первый Глобальный саммит мира . Его инициировал украинский президент Владимир Зеленский. В нем примут участие те страны, которые будут искать пути разрешения войны в Украине и ее окончания. При этом Россию на мероприятие не приглашали.

В офисе президента Украины объяснили, что сочтут победным результатом саммита мира по Украине.