В Минэнерго объяснили, как будут работать справедливые отключения света

В Украине был принят более справедливый порядок распределения электроэнергии для потребителей при отключениях света. Упор будет сделан на критически важных объектах, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит страница Минэнерго Украины.

Отмечается, что Кабинет министров Украины одобрил постановление, предусматривающее усовершенствование механизма балансирования работы объединенной энергосистемы Украины и бесперебойное электроснабжение критически важным потребителям в условиях дефицита электроэнергии и применения стабилизационных ограничений, обусловленных массовыми повреждениями критической энергетической инфраструктуры.

Документ обеспечит справедливую и равномерную очередность распределения доступной электроэнергии бытовым потребителям при применении мер по ограничению электроэнергии. Галущенко объяснил, что ситуация сейчас очень сложная, и все понимают, что ограничения электроснабжения будут и дальше.

"Но наша цель - сделать их минимальными при существующих обстоятельствах, при этом обеспечить максимально возможный справедливый подход. Ведь мы все это уже проходили и знаем, насколько дискомфортно – оставаться без света" , – пояснил министр.

На что будет сделан упор

Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности, утвержденный настоящим постановлением, определяет процедуру взаимодействия между Минэнерго, Госэнергонадзором, оператором системы передачи данных и операторами системы распределения в процессе определения и применения предельной мощности.

Согласно порядку, областные и Киевская городские военные администрации готовят и утверждают перечни критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой. К этому перечню потребителей могут быть отнесены объекты, обеспечивающие работу:

объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения,

включенных в реестр объектов критической инфраструктуры;

заведений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;

воинских частей и территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

предприятий оборонного комплекса;

предприятий, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны,

предприятий с непрерывным циклом производства;

электронных коммуникационных сетей;

органов гос власти.

Как долго это продлится

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" обязан обеспечить справедливую и равномерную очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не относящимися к этим перечням.

Он должен рассчитывать предельную мощность, кроме этих объектов, после чего доводить ее величину до каждого оператора системы распределения. Соответственно операторы систем распределения в пределах этой предельной мощности будут формировать графики почасового отключения электроэнергии и графики ограничения и аварийного отключения потребителей.

Постановление вступает в силу через месяц после его опубликования и в течение периода военного положения и 6 месяцев после его прекращения или отмены.

"Принятое решение будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов, имеющих приоритетное электроснабжение" , - добавили в Минэнерго.

Что предшествовало

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет Министров поручил Министерству энергетики и оператору энергосистемы компании "Укрэнерго" обеспечить справедливые графики отключений света.

Сегодня Шмыгаль сообщил, что правительство приняло постановление, которым для облэнерго устанавливаются правила графиков отключения электроэнергии.