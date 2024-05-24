В Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу (Обновлено)
Вечером 24 мая по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!"
Обновлено: В 20:45 Воздушные силы сообщили об отбое тревоги. Она продолжалась 26 минут.
Что предшествовало:
Днем 24 мая власти Украины объявляли тревогу по всей территории страны из-за взлета Миг-31 К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность длилась не более 20 мин.