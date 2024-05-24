Эстония хочет построить "антидронную стену" на границе с Россией

Эстония хочет создать "антидронную стену", а именно систему обнаружения и отражения беспилотников на восточной границе и над большими городами, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает ERR.

Об этих планах он рассказал своим коллегам из стран Балтии во время двухдневного визита в Латвию. План предусматривает покрытие всей восточной границы техникой, способной обнаруживать и отображать беспилотники, а также обеспечение такого потенциала в больших городах.

"Это уникальная инициатива такого масштаба. Выявление беспилотников и противодействие им крайне важны как для сдерживания, так и для ответных мер на деятельность по оказанию влияния со стороны наших восточных соседей" , - сказал он.

Министр отметил, что в ближайшем будущем нужно быть готовым к тому, что Россия все чаще будет пытаться нарушить их жизнь с помощью беспилотников, поскольку физически проникнуть на территорию Эстонии становится все сложнее.

А заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар сообщил, что с точки зрения полиции важно покрыть всю восточную границу и крупные города стационарными средствами обнаружения и отражения беспилотников, и Департамент полиции и пограничной охраны вместе с партнерами разрабатывает план.

Эстония готовится к возможной войне с Россией

Страны Балтии могут стать главной целью РФ, если она решит напасть на НАТО. Поэтому сейчас ведется подготовка к тому, чтобы предотвратить нападения государства-агрессора.

Недавно Financial Times писало, что Эстония существенно укрепит восточную границу НАТО с Россией и построит целую оборонную линию для защиты.