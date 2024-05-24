Шмыгаль: Украина рассчитывает на помощь от Польши в энергетике

Украина рассчитывает на помощь от Польши в энергетике. Партнеры могут в частности предоставить генераторы или модульные котельные, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Провели встречу с делегацией Сената Польши во главе с маршалком Малгожатой Кидавой-Блонской" , - сообщил Кулеба.

Он рассказал, что во время встречи они обсудили военную поддержку, европейскую и евроатлантическую интеграцию, санкции против агрессора, конфискацию российских активов, а также развитие пограничной инфраструктуры.

"Отдельно сосредоточили внимание на ситуации в энергетике. Рассчитываем на помощь Польши в поставке необходимого оборудования, в частности генераторов, модульных котельных и газовых турбин. Намерены децентрализовать украинскую энергосистему, чтобы сделать ее менее уязвимой для врага" , - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит чрезвычайный уровень поддержки нашего государства со стороны Польши и польского народа.

"В этом контексте также поблагодарил Польшу за предоставление боеприпасов для ПВО" , - заявил глава МИД.

Ситуация с энергетикой в Украине

В результате нехватки противовоздушной обороны и активизации российских обстрелов этой весной Украина понесла значительные потери в энергетическом секторе. Из-за российских ударов по объектам энергетики в городах Украины введены графики отключения света.