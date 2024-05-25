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Потери личного состава РФ перевалили за полмиллиона человек

Потери личного состава РФ перевалили за полмиллиона человек
Фото: Facebook

Оккупационные войска минувших суток, 24 мая, недосчитались 1 140 "штыков", сообщает Деловая столица.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил общие боевые потери противника с начала Великой войны.

Ориентировочные потери российских окупантов составляют:

  • личного состава — около 500 080 (+1 140) человек;
  • танков — 7 650 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин — 14 786 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 12 929 (+27) ед,
  • РСЗО — 1 082 (+2) ед,
  • средства ПВО — 814 (+1) ед,
  • самолетов — 356 ед,
  • вертолетов — 326 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 414 (+4),
  • крылатые ракеты — 2 209,
  • корабли /катера — 27 ед,
  • подводные лодки — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 17 608 (+39) ед,
  • специальная техника — 2 104 (+3)
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника — БПЛА оперативно-тактического уровня. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", — отмечается в сообщении.

Данные уточняются.

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