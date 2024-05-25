Потери личного состава РФ перевалили за полмиллиона человек
Оккупационные войска минувших суток, 24 мая, недосчитались 1 140 "штыков", сообщает Деловая столица.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил общие боевые потери противника с начала Великой войны.
Ориентировочные потери российских окупантов составляют:
- личного состава — около 500 080 (+1 140) человек;
- танков — 7 650 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 14 786 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 12 929 (+27) ед,
- РСЗО — 1 082 (+2) ед,
- средства ПВО — 814 (+1) ед,
- самолетов — 356 ед,
- вертолетов — 326 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 414 (+4),
- крылатые ракеты — 2 209,
- корабли /катера — 27 ед,
- подводные лодки — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17 608 (+39) ед,
- специальная техника — 2 104 (+3)
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника — БПЛА оперативно-тактического уровня. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", — отмечается в сообщении.
Данные уточняются.