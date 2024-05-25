Втрати особового складу РФ перевалили за півмільйона людей
Окупаційні війська минулої доби, 24 травня, недорахувалися 1 140 "штиків", повідомляє Ділова столиця.
Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив загальні бойові втрати противника з початку великої війни.
Орієнтовні втрати російських окупантів становлять:
- особового складу — близько 500 080 (+1 140) осіб;
- танків — 7 650 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 14 786 (+11) од,
- артилерійських систем — 12 929 (+27) од,
- РСЗВ — 1 082 (+2) од,
- засоби ППО — 814 (+1) од,
- літаків — 356 од,
- гелікоптерів — 326 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 414 (+4),
- крилаті ракети — 2 209,
- кораблі /катери — 27 од,
- підводні човни — 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17 608 (+39) од,
- спеціальна техніка — 2 104 (+3)
"У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — БПЛА оперативно-тактичного рівня. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", — зазначається в повідомленні.
Дані уточнюються.