Минэнерго: В Украине 25 мая возможны отключения света по графикам
В Украине 25 мая возможны отключения света по графикам. Электроэнергии может не быть вечером, сообщает РБК-Украина.
По данным энергетиков, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Румынии и Польши.
"Также применялись графики почасовых отключений потребителей. Их применение возможно сегодня с 20.00 до 22.00", - добавили в Минэнерго.
Ситуация со светом в Украине
Российские войска с весны пять раз массированно ударили по Украине. "Под прицелом" находились объекты энергетики. А именно:
- 22 марта РФ ударила по энергетике, были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ;
- 29 марта были атакованы сразу три теплоэлектростанции в Украине. В частности, был ранен энергетик;
- 11 апреля во время массированного удара по Украине была полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области. Она снабжала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
- 27 апреля российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.
- 8 мая РФ ударила по Украине, использовав более 70 ракет и дронов. Под ударом оказались объекты энергетики в шести областях, серьезные повреждения получили три ТЭС.