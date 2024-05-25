Міненерго: В Україні 25 травня можливі відключення світла за графіками

В Україні 25 травня можливі відключення світла за графіками. Електроенергії може не бути ввечері, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міненерго.

За даними енергетиків, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії та Польщі.

"Також застосовувалися графіки погодинних відключень споживачів. Їхнє застосування можливе сьогодні з 20:00 до 22:00" , - додали в Міненерго.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська з весни п'ять разів масовано вдарили по Україні. "Під прицілом" знаходилися об'єкти енергетики. А саме: