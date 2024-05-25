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Міненерго: В Україні 25 травня можливі відключення світла за графіками

Міненерго: В Україні 25 травня можливі відключення світла за графіками
Фото: Рixabay

В Україні 25 травня можливі відключення світла за графіками. Електроенергії може не бути ввечері, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міненерго.

За даними енергетиків, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії та Польщі.

"Також застосовувалися графіки погодинних відключень споживачів. Їхнє застосування можливе сьогодні з 20:00 до 22:00", - додали в Міненерго.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська з весни п'ять разів масовано вдарили по Україні. "Під прицілом" знаходилися об'єкти енергетики. А саме:

  • 22 березня РФ вдарила по енергетиці, були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ;
  • 29 березня було атаковано одразу три теплоелектростанції в Україні. Зокрема, було поранено енергетик;
  • 11 квітня під час масованого удару по Україні була повністю зруйнована Трипільська ТЕС у Київській області. Вона постачала електроенергію Київську, Черкаську та Житомирську області.
  • 27 квітня російські окупанти атакували чотири теплоелектростанції ДПЕК.
  • 8 травня РФ ударила по Україні, використавши понад 70 ракет і дронів. Під ударом опинилися об'єкти енергетики у шести областях, серйозні пошкодження отримали три ТЕС.

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