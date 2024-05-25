Сикорский: Польша поддерживает удары Украины по военным объектам в России

Польша поддерживает удары Украины по военным объектам на территории России. Западные страны должны прекратить ограничивать себя в оказании помощи Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью The Guardian.

Сикорский заявил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри России. Глава МИД Польша считает, что Запад должен прекратить постоянно сдерживать себя в том, что он делает для поддержки Украины.

Польский министр также скептически отнесся к угрозам России по применению ядерного оружия.

"Американцы сказали россиянам, что если вы ударите ядерным оружием, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели [позиции] в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все" , - сказал Сикорский.

Предыстория

Напомним, в Пентагоне заявляют, что американское оружие, предоставленное Украине, должно применяться на поле боя. Удары за пределами Украины запрещены.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют Украину ударов за пределами ее территорий. По его словам, Украина может сама определять, как вести боевые действия.

Следует отметить, что Германия также не разрешает использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Канцлера Германии Олафа Шольца призывают разрешить Украине удары по России западным оружием.