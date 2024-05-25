Против командования 125 бригады завели дело об оставлении позиций на Харьковщине

По данным ГБР, командование 125 бригады, 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады, 172 отдельного стрелкового и других подразделений не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере позиций, военной техники и личного состава, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает судебный реестр.

В постановлении отмечается, что возникла необходимость установления соответствия действий военных должностных лиц по оставлению боевых позиций 10.05. 2024 силами 125 отдельной бригады Сухопутных войск в районе населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского района, а также других населенных пунктов Харьковской области вдоль линии государственной границы с РФ, которое произошло вблизи указанных населенных пунктов и установления причинной связи между данными действиями и потерей позиций, личного состава и военной техники.

Из-за оставления позиций, отмечает ГБР, поражение противника осуществлялось силами 2 эшелона.

Также для расследования этого была назначена военная экспертиза.

Согласно реестру, в уголовном правонарушении считают причастными 28 человек, среди которых командир бригады, его заместители и должностные лица:

1 Командир отдельной бригады;

2 Заместитель командира бригады;

3 Командир отдельного стрелкового батальона;

4 Командир отдельного стрелкового батальона;

5 Командир 3 стрелковой роты отдельного стрелкового батальона;

6 Командующий ОТУ.

7 Старший офицер отделения сил;

8 Начальник отделения объединенной огневой поддержки бригады;

9 Старший офицер отделения связи и информационных систем штаба бригады;

10 Начальник отделения сил поддержки штаба бригады;

11 Начальник группы гражданско-военного сотрудничества штаба бригады;

12 И.о. командира 1 стрелковой роты отдельного батальона;

13 Командир 3 стрелковой роты отдельного батальона;

14 Командир 172 отдельного батальона;

15 Командир 3 стрелковой роты отдельного батальона;

16 Командир 2 стрелковой роты отдельного батальона;

17 В.и.о. командира 1 стрелковой роты отдельного батальона;

18 Начальник пограничного отряда;

19 Первый заместитель начальника 2 ВСП тип (с) отдела пограничной службы;

20 Начальник штаба - заместитель командира механизированной бригады;

21 Начальник штаба - первый заместитель командира отдельной бригады;

22 Командир 2 стрелковой роты отдельного стрелкового батальона;

23 Начальник отделения разведки штаба бригады;

24 Командир 1 стрелковой роты стрелкового батальона;

25 Командир разведывательного взвода 217 батальона, в.и.о. начальника группы разведки батальона;

26 Командир 217 отдельного батальона;

27 Начальник штаба - первый заместитель командира батальона;

28 Заместитель начальника штаба отдельного стрелкового батальона.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничье Харьковской области, куда зашли российские войска.