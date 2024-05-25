Проти командування 125 бригади завели справу про залишення позицій на Харківщині

За даними ДБР, командування 125 бригади, 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького та інших підрозділів не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє судовий реєстр﻿.

В ухвалі зазначається, що виникла необхідність установлення відповідності дій військових посадових осіб щодо залишення бойових позицій 10.05.2024 силами 125 окремої бригади Сухопутних військ в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району, а також інших позицій.

Також суд має встановити причинний зв’язок між цими діями та втратою позицій, особового складу та військової техніки.

Через залишення позицій, зазначає ДБР, ураження противника здійснювалось силами 2 ешелону.

Також для розслідування цього була призначена військова експертиза.

Згідно з реєстром, у кримінальному правопорушенні вважають причетними 28 осіб, серед яких командир бригади, його заступники та посадовці:

1.Командира окремої бригади;

2.Заступник командира бригади;

3.Командир окремого стрілецького батальйону;

4.Командир окремого стрілецького батальйону;

5.Командир 3 стрілецької роти окремого стрілецького батальйону;

6.Командуючий ОТУ.

7.Старший офіцер відділення сил;

8.Начальник відділення об`єднаної вогневої підтримки бригади;

9.Старший офіцер відділення зв`язку та інформаційних систем штабу бригади;

10.Начальник відділення сил підтримки штабу бригади;

11.Начальник групи цивільно-військового співробітництва штабу бригади;

12.Т.в.о. командира 1 стрілецької роти окремого батальйону;

13.Командир 3 стрілецької роти окремого батальйону;

14.Командир 172 окремого батальйону;

15.Командир 3 стрілецької роти окремого батальйону;

16.Командир 2 стрілецької роти окремого батальйону;

17.Т.в.о. командира 1 стрілецької роти окремого батальйону;

18.Начальник прикордонного загону;

19.Перший заступник начальника 2 ВСП тип (с) відділу прикордонної служби;

20.Начальник штаба - заступник командира механізованої бригади;

21.Начальник штабу - перший заступник командира окремої бригади;

22.Командир 2 стрілецької роти окремого стрілецького батальйону;

23.Начальник відділення розвідки штабу бригади;

24.Командир 1 стрілецької роти стрілецького батальйону;

25.Командир розвідувального взводу 217 батальйону, т.в.о. начальника групи розвідки батальйону;

26.Командир 217 окремого батальйону;

27.Начальник штабу - перший заступник командира батальйону;

28.Заступник начальника штабу окремого стрілецького батальйону.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли під "бойовий контроль" прикордоння Харківської області, куди зайшли російські війська.