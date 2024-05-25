Генштаб: На фронте произошло более сотни боестолкновений с врагом

Оккупанты 3 272 раза обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из разного вида вооружения, из них 90 – из РСЗО, сообщает Деловая столица.

Оперативную информацию по состоянию на 10:00 25 мая по поводу российского вторжения обнародовали в Генштабе ВСУ.

В течение 24 мая на всем фронте российско-украинской войны произошло в общей сложности 103 боевых столкновения. По уточненной информации, враг нанес два ракетных удара с использованием трех ракет, 48 авиационных ударов 84 КАБ, и задействовал 972 дрона-камикадзе (один ударный БПЛА типа "Ланцет" и 971 FPV — дрон).

Оккупанты 3272 раза обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из разных видов вооружения, из них 90 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и два объекта инфраструктуры противника. За 24 мая боевые потери российских захватчиков безвозвратными и санитарными составили 1148 человек. Также враг потерял 15 танков, 11 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ППO, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня, 39 автомобилей и три единицы специальной техники.

Уже с начала текущих суток произошло 21 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный удар с использованием четырех ракет и четыре авиационных удара, применив четыре КАБа.

Силы обороны продолжают оборонную операцию, сосредотачивают основные усилия на отражении нападения противника и восстановлении территориальной целостности Украины.

С начала суток российские оккупанты совершили 479 обстрелов позиций наших войск, из них семь с использованием реактивных систем залпового огня. Также оккупанты применили 25 ударных дронов-камикадзе.

В Харьковском направлении с начала суток противник трижды атаковал украинские подразделения. Два штурмовых действия отражены в районе Липцев без успеха для противника. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Волчанска. Силы обороны продолжают укреплять свои рубежи.

По уточненным данным за минувшие сутки на Харьковском направлении враг потерял 148 окупантов, из них 35 погибших и 113 раненых. Украинские воины уничтожили пять вражеских артсистем, восемь БПЛА, пять автомобилей и одну единицу специальной техники. Кроме того, повреждены: одна бронированная машина, пять артсистем, одно средство ПВО, три автомобиля и две единицы спецтехники. Поражены 24 блиндажа противника.

На Купянском направлении подразделения наших войск отразили уже две атаки противника в районе Петропавловки и Невского. Еще одно боевое столкновение продолжается. Ситуация напряженная. Наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны. Принимаются меры по стабилизации ситуации.

По уточненным данным за минувшие сутки потери противника на Купянском направлении составили 123 человека. Также уничтожены три автомобиля, поврежден танк, артсистема и боевая бронированная машина.

На Лиманском направлении отразили ВСУ вражескую атаку в районе Торского.

На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения, одно из них продолжается недалеко от Выимки. Стоит отметить, что здесь украинские воины имели успех на отдельных участках.

На Краматорском направлении оккупанты уже дважды атаковали в районе Клещиевки. Одна попытка вражеского штурма отражена, еще одна продолжается. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток враг четырежды атаковал позиции наших войск. Силами обороны одна атака отражена неподалеку от Невельского. Продолжаются бои в районах Сокола и Яснобродовки.

По уточненным данным за прошедшие сутки на Покровском направлении потери противника составили: 286 захватчиков убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили три танка, четыре автомобиля и склад с боеприпасами. Кроме того повреждены два вражеских танка, бронетранспортер и два автомобиля противника.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отразили две попытки противников продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки.

На Времивском направлении противник попытался вытеснить подразделения сил обороны в районе Старомайорского Донецкой области. Потерпел неудачу и отступил.

На Ореховском направлении отражена атака оккупантов возле Роботиного. В настоящее время продолжается бой вблизи Новоандреевки. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в направлении Крынок. В ходе боев, противник успеха не имел, потерь позиций не допущен.