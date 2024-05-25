Президент Эстонии прокомментировал возможность отправки западных войск в Украину

Президент Эстонии Алар Карис прокомментировал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о потенциальной возможности отправки западных войск в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью финской телерадиокомпании Yle.

По вопросу отправки солдат в Украину, он отметил:

"Это не мое решение и даже не решение правительства. Парламент примет решение о размещении войск".

"Если этот момент когда-нибудь наступит, то об отправке войск придется говорить не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости", – пояснил Карис.

Как известно, обсуждение относительно войск НАТО на украинской территории поднял президент Франции Эмманюэль Макрон, который в феврале признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

По данным СМИ, европейские правительства и Брюссель рассматривают возможность учений украинских солдат на территории Украины не позднее начала 2025 года.

Тем временем премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые государства уже направили своих инструкторов в Украину.