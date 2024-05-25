Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. НБУ ограничит карточные переводы между физическими лицами

Национальный банк Украины готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции P2P, «person-to-person»), сообщили представителям медиа в НБУ в четверг 23 мая.

Планируется, что лимиты на исходящие P2P-переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.

"Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов со счетов физлиц в 100 000 грн в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже", – отметил на встрече со СМИ заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.

Ограничивать входящие транзакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. К тому же при наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут и увеличивать.

2. Банки продолжают менять процентные ставки по депозитам

На прошедшей неделе сразу одиннадцать банков отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте. В большинстве случаев ставки снижали, но в то же время два банка повысили процентные ставки, оптимизируя свой депозитный портфель.

Банк Глобус снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев:

на 9 месяцев – с 16 до 15,75% годовых;

на 12 месяцев – с 16,50 до 16% годовых.

Таскомбанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 и 6 месяцев – с 15 до 15,50% годовых;

на 9 месяцев – с 14,25 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 14,50 до 15,50% годовых.

Банк Львов снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев на 0,5% годовых:

на 6 месяцев – с 15,50 до 15% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 15 до 14,50% годовых.

Аккордбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 0,5% годовых:

на 3 месяца – с 16 до 15,50% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 14,50 до 14% годовых.

Альянс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 месяца с 15,50 до 15% годовых.

МТБ Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 месяца с 14,80 до 14,60% годовых.

Кредит Днепр Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 0,5% годовых:

на 3 месяца – с 16 до 15,50% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 14,50 до 14% годовых.

Кредобанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев на 1,5% годовых:

на 6 месяцев – с 14 до 12,50% годовых;

на 12 месяцев – с 13 до 11,50% годовых.

Приватбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 6 и 9 месяцев – с 11 до 10% годовых;

на 12 месяцев – с 12 до 11% годовых.

ОТП Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 11,09 до 10,99% годовых, однако при этом повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 10,75 до 11,09% годовых.

Банк Пивденный снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 14,25 до 13,75% годовых;

на 6 месяцев – с 14,75 до 13,75% годовых.

3. Альянс Банк ввел временные лимиты на карточные переводы

С 23 мая 2024 года Альянс Банк установил ограничение на количество входящих и исходящих переводов с карты на карту в день и в месяц. Как заявили в банке, лимиты касаются только карточных переводов и не распространяются на переводы с карты на счет, получение средств со счета на карту и пополнение мобильного телефона. Временные лимиты вводятся для всех клиентов банка, которые имеют любую карту Альянс Банка, независимо от тарифного плана.

Дневные лимиты:

- до 5 исходящих переводов в день со всех карт банка;

- до 5 входящих переводов в день на карты банка.

Лимит действует в течение 24 часов, новый отсчет начинается в полночь. Ограничения действуют только на число переводов, без существенных ограничений по суммам.

Месячные лимиты:

- до 50 исходящих переводов в месяц со всех карт банка;

- до 50 входящих переводов в месяц на карты банка;

- максимальная сумма входящих переводов в месяц – 250 000 грн;

- максимальная сумма исходящих переводов в месяц – 250 000 грн.

Лимиты действуют также на валютные карты в эквиваленте.

4. Банки меняют условия и тарифы по картам и текущим счетам

С 20 июня 2024 года Юнекс Банк вносит изменения в тарифный план «Стандарт», устанавливающий стоимость услуг расчетно-кассового обслуживания розничных клиентов с открытием текущего счета. Изменения касаются тарификации услуг по переводу средств на счета клиентов в пределах и за пределами банка в национальной и иностранной валюте, в том числе в кассах отделений Юнекс Банка.

В частности, вводится комиссия за перевод с текущего (в т.ч. инвестиционного) счета в пределах банка по заявлению клиента в отделении Юнекс Банка в размере 100 грн.

Комиссия по переводу средств за пределы банка (как с помощью интернет-банка, так и в отделении по заявлению клиента) составит 0,5% от суммы, минимум 20, максимум 500 грн (для переводов через интернет-банк) или 1000 грн (для переводов в отделении банка). До 20 июня данные переводы проводятся без комиссии.

С 1 июня 2024 года Банк Глобус меняет условия пользования кредитной картой Globus Plus. Теперь для того, чтобы оставаться в льготном периоде по карте, необходимо погашать задолженность состоянием на конец предыдущего месяца, а не полностью всю задолженность предыдущего и текущего месяца, как это было ранее.

Например, потратив в июне 5000 грн и 3000 грн в июле, необходимо будет до 18:00 31 июля погасить задолженность на конец июня, т.е. 5000 грн, а до 18:00 31 августа – задолженность июля, т.е. 3000 грн.