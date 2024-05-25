Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. НБУ обмежить карткові перекази між фізичними особами

Національний банк України готує проект рішення щодо обмеження карткових переказів та введення граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами (так звані операції P2P, «person-to-person»), повідомили представники медіа в НБУ у четвер 23 травня.

Планується, що ліміти на вихідні P2P-перекази можуть становити 100 000 грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

"Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних P2P-переказів з рахунків фізосіб у 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 протягом місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше та дорожче", – зазначив на зустрічі зі ЗМІ заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Обмежувати вхідні транзакції не планують, щоб не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам. До того ж за наявності підстав та підтверджень ліміти, як виняток, можуть і збільшувати.

2. Банки продовжують змінювати відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня одразу одинадцять банків відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами у національній валюті. У більшості випадків ставки знижували, але водночас два банки підвищили відсоткові ставки, оптимізуючи свій депозитний портфель.

Банк Глобус знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 9 та 12 місяців:

на 9 місяців - з 16 до 15,75% річних;

на 12 місяців – із 16,50 до 16% річних.

Таскомбанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 та 6 місяців – з 15 до 15,50% річних;

на 9 місяців – із 14,25 до 15,50% річних;

на 12 місяців – із 14,50 до 15,50% річних.

Банк Львів знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців на 0,5% річних:

на 6 місяців – з 15,50 до 15% річних;

на 9 та 12 місяців – з 15 до 14,50% річних.

Аккордбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 0,5% річних:

на 3 місяці – із 16 до 15,50% річних;

на 6 місяців – з 15,50 до 15% річних;

на 12 місяців – з 14,50 до 14% річних.

Альянс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 місяці з 15,50 до 15% річних.

МТБ Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 місяці з 14,80 до 14,60% річних.

Кредит Дніпро Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 0,5% річних:

на 3 місяці – із 16 до 15,50% річних;

на 6 місяців – з 15,50 до 15% річних;

на 12 місяців – із 14,50 до 14% річних.

Кредобанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців на 1,5% річних:

на 6 місяців – з 14 до 12,50% річних;

на 12 місяців – із 13 до 11,50% річних.

Приватбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців на 1% річних:

на 6 та 9 місяців – з 11 до 10% річних;

на 12 місяців - з 12 до 11% річних.

ОТП Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 11,09% до 10,99% річних, проте при цьому підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 10,75% до 11,09% річних.

Банк Південний знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 14,25% до 13,75% річних;

на 6 місяців – з 14,75% до 13,75% річних.

3. Альянс Банк запровадив тимчасові ліміти на карткові перекази

З 23 травня 2024 року Альянс Банк встановив обмеження на кількість вхідних та вихідних переказів з картки на картку на день та місяць. Як заявили в банку, ліміти стосуються лише карткових переказів та не поширюються на перекази з картки на рахунок, отримання коштів з рахунку на картку та поповнення мобільного телефону. Тимчасові ліміти вводяться всім клієнтам банку, які мають будь-яку картку Альянс Банку, незалежно від тарифного плану.

Денні ліміти:

- до 5 вихідних переказів на день з усіх карток банку;

- до 5 вхідних переказів на день на картки банку.

Ліміт діє протягом 24 годин, новий відлік починається опівночі. Обмеження діють лише кількість переказів, без істотних обмежень за сумами.

Місячні ліміти:

- до 50 вихідних переказів на місяць з усіх карток банку;

- до 50 вхідних переказів на місяць на картки банку;

- максимальна сума вхідних переказів на місяць – 250 000 грн.;

- максимальна сума вихідних переказів на місяць – 250 000 грн.

Ліміти діють також на валютні картки в еквіваленті.

4. Банки змінюють умови та тарифи за картками та поточними рахунками

З 20 червня 2024 року Юнекс Банк вносить зміни до тарифного плану «Стандарт», який встановлює вартість послуг розрахунково-касового обслуговування роздрібних клієнтів із відкриттям поточного рахунку. Зміни стосуються тарифікації послуг з переказу коштів на рахунки клієнтів у межах та за межами банку у національній та іноземній валюті, у тому числі у касах відділень Юнекс Банку.

Зокрема, запроваджується комісія за переказ із поточного (у т.ч. інвестиційного) рахунку в межах банку за заявою клієнта у відділенні Юнекс Банку у розмірі 100 грн.

Комісія з переказу коштів за межі банку (як за допомогою інтернет-банку, так і у відділенні за заявою клієнта) становитиме 0,5% від суми, щонайменше 20, максимум 500 грн (для переказів через інтернет-банк) або 1000 грн (для переказів у відділенні банку). До 20 червня ці переклади проводяться без комісії.

З 1 червня 2024 року Банк Глобус змінює умови користування кредитною карткою Globus Plus. Тепер для того, щоб залишатись у пільговому періоді по картці, необхідно погашати заборгованість станом на кінець попереднього місяця, а не повністю всю заборгованість попереднього та поточного місяця, як це було раніше.

Наприклад, витративши у червні 5000 грн та 3000 грн у липні, необхідно буде до 18:00 31 липня погасити заборгованість на кінець червня, тобто. 5000 грн., а до 18:00 31 серпня – заборгованість липня, тобто. 3000 грн.