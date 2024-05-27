Зеленский сегодня совершит визит в Испанию

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Мадрид, где встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом в понедельник, 27 мая, сообщает Украинская правда.

В сообщении правительства Испании отмечается, что Зеленский встретится с Санчесом, после чего лидеры проведут совместную пресс-конференцию в Мадриде в 12:00 по местному времени.

Также Зеленский встретится с королем Испании Фелипе VI.

Ранее издание EFE со ссылкой на источники в королевском дворце сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Испанию, запланированный на 17 мая, из-за сложной ситуации на фронте.

Впоследствии стало известно, что из-за ситуации с обострением на фронте, в частности наступление врага на Харьковщине, президент Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием.