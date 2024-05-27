В РФ заявили об атаке беспилотников на АЗС в Орловской области

Российские СМИ пишут, что БПЛА "упал" на топливно-заправочную станцию в городе Ливны Орловской области, повредив часть фасада. Еще один дрон, как утверждают россияне, тоже "упал" на ту же станцию, когда туда для устранения последствий приехали сотрудники оперативных служб, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

По данным губернатора области Кличкова, сегодня утром якобы произошла "массированная атака" на Орловскую область. В ходе этой атаки "произошло падение" БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны.

Часть фасада административного здания, по словам губернатора, пострадала. На "локализацию и устранение последствий" прибыли работники оперативных служб и администрации города.

Во время их работы на территории АЗС якобы произошло "падение" еще одного БПЛА. По предварительным данным губернатора, якобы погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще трое сотрудников служб, по словам чиновника, пострадали. Эта информация позволяет предположить, что на АЗС вспыхнул пожар, хотя прямо российские СМИ об этом не пишут.

Напомним, 23 мая дроны атаковали одну из воинских частей РФ, расположенных в Краснодарском крае.