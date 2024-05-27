Россия за сутки потеряла более 1100 военных и 42 беспилотника – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1150 военных, 28 артсистем, 15 бронемашин, 42 беспилотника, одну реактивную систему залпового огня и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.24 ориентировочно составили: