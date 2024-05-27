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Россия за сутки потеряла более 1100 военных и 42 беспилотника – Генштаб

Россия за сутки потеряла более 1100 военных и 42 беспилотника – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1150 военных, 28 артсистем, 15 бронемашин, 42 беспилотника, одну реактивную систему залпового огня и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 502340 (+1150) человек;
  • танков – 7671 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин – 14818 (+15) ед;
  • артиллерийских систем – 12981 (+28) ед;
  • РСЗО - 1084 (+1) ед;
  • средства ПВО – 815 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10467 (+42);
  • крылатые ракеты – 2221 (+12);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17694 (+55) ед;
  • специальная техника – 2118 (+7).

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