Россия за сутки потеряла более 1100 военных и 42 беспилотника – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1150 военных, 28 артсистем, 15 бронемашин, 42 беспилотника, одну реактивную систему залпового огня и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 502340 (+1150) человек;
- танков – 7671 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 14818 (+15) ед;
- артиллерийских систем – 12981 (+28) ед;
- РСЗО - 1084 (+1) ед;
- средства ПВО – 815 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10467 (+42);
- крылатые ракеты – 2221 (+12);
- автомобильной техники и автоцистерн – 17694 (+55) ед;
- специальная техника – 2118 (+7).