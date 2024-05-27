Росія за добу втратила понад 1100 військових та 42 безпілотника – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1150 військових, 28 артсистем, 15 бронемашин, 42 безпілотники, одну реактивну систему залпового вогню та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали: