Росія за добу втратила понад 1100 військових та 42 безпілотника – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1150 військових, 28 артсистем, 15 бронемашин, 42 безпілотники, одну реактивну систему залпового вогню та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 502340 (+1150) осіб;
- танків - 7671 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 14818 (+15) од;
- артилерійських систем - 12981 (+28) од;
- РСЗВ - 1084 (+1) од;
- засоби ППО - 815 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10467 (+42);
- крилаті ракети - 2221 (+12);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17694 (+55) од;
- спеціальна техніка - 2118 (+7).