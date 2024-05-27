В Донецкой области за сутки погибли пять гражданских – ОВА

За 26 мая в результате российских обстрелов погибли пятеро жителей Донбасса: 2 в Антоновке, 1 в Северске, Красногоровке и Временном Яру. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район. В Марьинской общине в Антоновке 2 человека погибли и 1 ранен, в Красногоровке 1 человек погиб и 1 ранен. В Селидово повреждены 11 частных домов. Обстреляны окрестности Курахово.

Краматорский район. В Закатном Лиманской общине 2 дома разрушены и 5 повреждены; еще 1 дом поврежден в Заречном.

Бахмутский район. В Северном Торецком обществе повреждены 14 частных домов и 3 многоэтажки. В Часовоярской общине 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 10 частных домов и многоэтажка. В Северске 1 человек погиб, повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 194 человека, в том числе 15 детей.