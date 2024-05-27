Шольц вспомнил, как Путин убеждал его, что "Украина и Беларусь – это Россия"

Перед самым началом полномасштабного вторжения России в Украину российский диктатор Владимир Путин излагал канцлеру Шольцу свои абсурдные идеи относительно того, что Украина якобы "принадлежит" России, сообщает Укринформ.

Во время общения с гражданами в воскресенье в рамках Фестиваля демократии Шольц рассказал о своей встрече в Кремле с Путиным в феврале 2022 года "за тем длинным столом, который все помнят".

Путин, по словам Шольца, продемонстрировал свои имперские представления, что границы "можно изменять с помощью силы", без оглядки на право.

В течение 4 часов, которая продолжалась и встреча, непосредственно перед началом войны, Путин пытался доказать, что "Украина и Беларусь являются частями России". Лукашенко осознает это и не питает иллюзий, добавил канцлер. Среди других причин для войны Путин назвал тогда то, что "Украина следует в НАТО". Шольц, по его словам, открыто сказал Путину, что "об этом речь не идет, по крайней мере, еще лет 30".

Также кремлевский диктатор рассказывал немецкому гостю о "нацистском режиме" в Украине.

"Говорить об этом, когда президент является еврей.... Стоит себе представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны" , — отметил политик.

Канцлер не согласился с утверждением из публики, что Германия, помогая Киеву оружием, "раздувает войну".

"Мы предоставляем Украине возможность защищаться... Максимальная поддержка, чтобы это империалистическое нападение на соседнее государство не завершилось успехом... Но в то же время мы заботимся о том, чтобы не дошло до войны между Россией и НАТО" , — подчеркнул Шольц.

Он добавил, что война убивает не только украинцев, но и россиян и "лишь ради того, чтобы когда-нибудь в учебниках истории, которые он (Путин – ред.) даже не сможет прочитать, лет через 100, было написано, что он завоевал пару километров ".