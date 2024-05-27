Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество погибших возросло до 17 (Обновлено)

Число погибших в результате ударов авиабомбами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 17. Еще 46 человек пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Среди погибших – 12-летняя девочка и ее мать.

"Спасатели разобрали около 30% завалов. Приходится приостанавливать работы во время сигналов воздушной тревоги. Ведь оккупант не впервые применяет тактику двойных ударов. Спасатели продолжают разбирать завалы, искать тела и остатки погибших" , – говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС оказывают помощь родным погибших и пострадавшим.

Обновлено в 13:12. Стало известно о еще одной жертве. Таким образом, количество погибших возросло до 16, сообщили﻿ в ГСЧС.

Также количество пострадавших возросло с 44 до 46.

Обновлено в 15:27. В Офисе генпрокурора сообщили﻿, что количество погибших возросло до 17.

Опознаны 13 жертв, среди них 10 работников гипермаркета и трое посетителей. Без вести пропавшими без вести остаются 5 человек.