Удар по "Епіцентру" в Харкові: кількість загиблих зросла до 17 (Оновлено)
Кількість загиблих внаслідок ударів авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 17. Ще 46 людини постраждали.
Про це повідомили в ДСНС.
Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мати.
"Рятувальники розібрали близько 30% завалів. Доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів. Рятувальники продовжують розбирати завали, шукати тіла та рештки загиблих", – йдеться в повідомленні.
Психологи ДСНС надають допомогу рідним загиблих та постраждалим.
Оновлено о 13:12. Стало відомо про ще одну жертву. Таким чином, кількість загиблих зросла до 16, повідомили в ДСНС.
Також кількість постраждалих зросла з 44 до 46.
Оновлено о 15:27. В Офісі генпрокурора повідомили, що кількість загиблих зросла до 17.
Впізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. Безвісти зниклими залишаються 5 осіб.