ЕС ввел санкции против Медведчука и его медиа – МИД Чехии

Европейский союз ввел санкции против бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также издания Voice of Europe. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Чехии, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В ведомстве отметили, что по предложению Чехии, Европейский союз решил внести в санкционный список ЕС три организации, работающие на Кремль.

"Чешской дипломатии удалось добиться включения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на Россию" , - говорится в сообщении.

Первым в списке значится "Голос Европы" - российский пропагандистский инструмент, используемый Россией, в частности, для влияния на выборы в Европарламент.

Также под санкции попали пророссийские бизнесмены Артем Марчевский и Виктор Медведчук, которые стоят за российской операцией влияния.

"Все ограничения, которые Чехия уже применила к юридическим лицам, теперь распространяются на все 27 стран-членов ЕС" , - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для Медведчука и Марчевского это означает запрет на въезд и транзит через все страны-члены ЕС. В то же время все средства и экономические ресурсы всех трех юридических лиц заморожены на всей территории ЕС.

Ранее власти Чехии выявили схему, в которой принимал участие Виктор Медведчук. Речь идет о голосах европейских медиаплатформ, которые занимались пророссийской пропагандой и дезинформацией.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова недавно объявила, что Европейский союз введет санкции в отношении медиаплатформы "Голос Европы", связанной с Медведчуком.

Скандал с Voice of Europe

Через "Голос Европы" агенты подкупали пророссийских европейских политиков, а также распространяли пророссийские сюжеты, чтобы дискредитировать Украину и ее сторонников в Европе.

Затем, по данным чешской спецслужбы, Медведчук финансировал медиаплатформу, а ее глава Марчевский попал под государственные санкции Чехии. После этого Марчевский бежал в Словакию, где получил временную защиту.