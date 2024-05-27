В ЕС думают над следующим саммитом мира с участием России – Bloomberg

В ЕС считают важным, чтобы от Саммита мира в Швейцарии в следующем месяце была возможность перейти к мирной встрече с участием России. Об этом агентству Bloomberg стало известно от источников, сообщает Европейская правда.

В материале агентства говорится, что министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудят, как найти приемлемый результат после мирного саммита, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Как заявили неназванные чиновники, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью уже с участием России.

Агентство отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров стран принять участие в мероприятии, но РФ активно пытается помешать участию ключевых государств.

Бразилия и Индия думают отправить должностных лиц низшего уровня, а от Китая может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий.

При этом Китай и Бразилия пытаются выдвинуть идею об альтернативной встрече.