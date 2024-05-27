У ЄС думають над наступним самітом миру за участі Росії – Bloomberg

У ЄС вважають важливим, щоб від Саміту миру у Швейцарії наступного місяця була можливість перейти до мирної зустрічі за участю Росії. Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє Європейська правда.

У матеріалі агентства йдеться, що міністри закордонних справ ЄС у понеділок обговорять, як знайти прийнятний результат після мирного саміту, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Як заявили неназвані посадовці, для ЄС важливим питанням є те, як перейти від конференції наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени вже за участю Росії.

Агентство зазначає, що президент України Володимир Зеленський закликає лідерів країн взяти участь у заході, але РФ активно намагається перешкодити участі ключових держав.

Бразилія та Індія думають відправити посадових осіб нижчого рівня, а від Китаю може бути присутнім лише високопоставлений державний службовець.