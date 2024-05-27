Столтенберг настаивает на отмене запрета на удары по РФ: Это усложняет оборону Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне пограничных боев в Харьковской области. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Софии в понедельник, сообщает Европейская правда.

Столтенберг отметил, что Украина воюет в захватнической войне и, по международному праву, имеет право на самооборону.

"Право на самооборону включает право ударять по легитимным военным целям за пределами Украины. Это часть самообороны. Мы видим, как это четко видно сейчас в боях в Харьковской области, потому что российские войска находятся на территории России, атакуя на границе украинскую территорию.

Линия фронта проходит более или менее по линии границы, и если вы не можете атаковать российские силы по ту сторону фронта, потому что они по ту сторону границы, тогда вы действительно снижаете способность украинских сил обороняться" , – пояснил генсек НАТО.

Он добавил, что в таких условиях россияне могут атаковать, не будучи атакованными в ответ. Столтенберг в этом контексте призвал союзников, которые наложили ограничения на применение переданного ими оружия, пересмотреть эти ограничения.