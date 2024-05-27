Генштаб: Больше всего столкновений сегодня – на Покровском направлении

Самое большое количество боевых столкновений сегодня происходит на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают давление российских захватчиков и на отдельных участках проводят активные мероприятия.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 27 мая.

На Харьковском направлении агрессор и дальше направляет штурмовые действия в сторону населенного пункта Липцы. Также проходят бои в районе Волчанска. Всего враг, при поддержке авиации, совершил здесь пять атак. Под авиаударами захватчиков оказывались Слобожанское и Волчанск. Ситуация под контролем наших войск.

На Покровском направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до восьми. Боевые действия происходят в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, а также вблизи Нетайлового. Ситуация напряженная.

На Времивском направлении российские оккупанты предприняли еще одну попытку штурма, вторую за день, возле села Старомайорское. Получили огненное поражение и отошли.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.