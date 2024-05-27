Зеленский подписал с премьером Испании соглашение в сфере безопасности

Президент Владимир Зеленский во время визита в Испанию подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и этим пиренейским государством, сообщает Европейская правда.

Официально детали этого соглашения пока не раскрывают.

Глава испанского правительства Педро Санчес после подписания соглашения и встречи с Зеленским отметил, что для Испании было обязанностью поддерживать Украину во многих сферах в течение этих двух лет войны.

Он заявил, что Испания стала десятым государством, которое подписало такое двустороннее соглашение с Украиной.

Соглашение, среди прочего, будет сосредоточено на поддержке вооружений, помощи в реконструкции и разминировании.

"Украина может рассчитывать на Испанию в ее борьбе за мир, в защите всех ценностей, которые нас объединяют" , – сказал Санчес.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, прибыл с первым официальным визитом в Испанию.

Десять дней назад президенту Украины пришлось отложить визит в Испанию из-за наступления России на Харьковщине.