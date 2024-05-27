ГБР расследует обстоятельства прорыва российских войск на Харьковщине
Государственное бюро расследований в рамках уголовного производства исследует обстоятельства прорыва российскими военными границы в Харьковской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ГБР на сайте и в комментарии УП.
"10 мая 2024 года оккупанты во время штурмов украинских позиций сумели прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы Украины с РФ, нанеся потери ВСУ и мирному населению.
Учитывая резонансность производства, к расследованию привлечены лучшие следователи и руководство Главного следственного управления ГБР, происходит плотное взаимодействие с оперативными подразделениями СБУ. А также - полная коммуникация и поддержка со стороны Генерального штаба ВСУ, ОТГ "Харьков" и ОСГВ "Хортица"".
В Бюро отмечают, что в рамках досудебного расследования следователи комплексно проверяют уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и тому подобное.
Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.
В ГБР говорят, что сейчас уже установили поминутное развитие событий. Правоохранители назначили ряд важных экспертиз, которые планируют завершить в ближайшее время.
Предварительная квалификация - самовольное оставление поля боя и халатное отношение к военной службе.
Отмечается, что все процессуальные действия проводятся с учетом реальных обстоятельств в местах дислокаций подразделений и без ущерба для выполнения ими боевых задач.
Как уточнили "УП" в ГБР, дело является фактовым, пока подозреваемых в нем нет.
Что предшествовало:
О расследовании стало известно из судебного реестра. ГБР проверяет, почему командование 125 бригады, 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады, 172 отдельного стрелкового и других подразделений не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере позиций, военной техники и личного состава.