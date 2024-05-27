Доллар уже дороже 40. Что дальше

Падение национальной валюты усиливается. В понедельник 27 мая курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке достиг отметки 40,30 грн на позиции «бид» и 40,35 грн на позиции «оффер». Рост за неделю составил 80 копеек.

Национальный банк установил на 27 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 40,1153 грн. Уже завтра, судя по справочному значению на 12:00, которое НБУ ежедневно публикует на официальном сайте, он вырастет еще на 16-18 копеек. Если регулятор не вмешается и не примет меры, то уже через неделю доллар перевалит за 41.

Что происходит

Что же происходит с курсом? Почему доллар так быстро растет в цене, и почему НБУ никак не реагирует?

На самом деле мы наблюдаем закономерный и ожидаемый процесс т.н. «плавной девальвации», о котором аналитики портала «Курс Украины» неоднократно предупреждали. В условиях катастрофической нехватки денег в бюджете на финансирование армии и обороны (как известно, западную финансовую помощь использовать для этого запрещено) у Нацбанка остается всего два варианта: или включать «станок» и девальвировать гривну путем эмиссии, что будет намного быстрей и драматичней, или позволить процессу идти «естественным путем», не сдерживая его и вмешиваясь лишь в случае чересчур резких колебаний.

Неделей ранее мы наблюдали незначительное укрепление гривны, связанное с периодом уплаты налога на прибыль за 1 квартал. Многие компании были вынуждены продавать валюту, т.к. им была необходима гривна для проведения расчетов. Как только этот процесс закончился, предложение валюты от экспортеров резко снизилось, что и привело к ускорению темпов падения гривны. Национальный банк увеличил объемы валютных интервенций: за прошлую неделю он продал 684,15 млн долларов, но даже этой суммы оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить аппетиты импортеров. Кроме того, валюту на позицию начали покупать также банки с целью заработка. Вместе они быстро разогнали курс до озвученных уровней.

Как реагирует наличный рынок

На наличном валютном рынке темпы роста несколько отстают, однако и они пугают неискушенных украинцев. Так, если в прошлый понедельник доллар в оптовых обменных пунктах можно было купить по 39,95 грн (за купюры старого образца, т.н. «белый доллар»), то к обеду 27 мая ценники достигли 40,60 грн. В других городах, по информации портала, цены еще выше столичных: так, во Львове за доллар просят 40,67 грн, а в Одессе – 40,75 грн.

В условиях уменьшения процентных ставок по депозитам, которое банки проводят с начала года, реагируя на снижение учетной ставки НБУ (и параллельно – на снижение ставки по депозитным сертификатам, которые сейчас являются для банков основным инструментом заработка), такое резкое падение национальной валюты чревато паникой среди клиентов банков. В истории Украины уже не раз бывали моменты, когда испуганные клиенты «выносили» из банков все деньги, ставя сами банки на грань выживания. Чем может обернуться одномоментный выброс больших сумм гривны на валютный рынок, можно легко догадаться. Остается надеяться, что в НБУ это тоже понимают.

Что дальше

В создавшейся ситуации остается уповать на два фактора. Первый – приближающийся конец месяца, когда традиционно спрос на валюту падает, а ее предложение – растет. Население будет активно продавать свои доллары и евро, чтобы погасить задолженность по кредитам и кредитным картам, а также заплатить за коммуналку. Бизнесу понадобится гривна для проведения расчетов, а также выплаты зарплаты своим сотрудникам. Фактор конца месяца обычно способствовал некоторому укреплению гривны, однако вряд ли сейчас он будет решающим.

Второй – это само поведение НБУ и действия, которые он станет предпринимать. Позволить гривне падать со скоростью 70-80 копеек в неделю – значит, расписаться в собственной беспомощности и прийти к сентябрю с курсом 45, если не выше. Вряд ли в Нацбанке, когда заявляли о защите интересов банковских вкладчиков, предполагали столь стремительное обесценивание гривны. А значит, в самом ближайшем времени мы можем увидеть реакцию чиновников с Институтской, 9. В том, что НБУ может «легким движением руки» развернуть тренд, мы не сомневаемся. Вопрос лишь, когда они посчитают нужным вмешаться.