Долар вже дорожчий за 40. Що далі

Падіння національної валюти посилюється. У понеділок 27 травня курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку досяг позначки 40,30 грн на позиції «бід» та 40,35 грн на позиції «оффер». Зростання за тиждень склало 80 копійок.

Національний банк встановив на 27 травня офіційний курс долара щодо гривні на рівні 40,1153 грн. Вже завтра, судячи з довідкового значення на 12.00, яке НБУ щодня публікує на офіційному сайті, він зросте ще на 16-18 копійок. Якщо регулятор не втрутиться і не вживе заходів, то вже за тиждень долар перевалить за 41.

Що відбувається

Що ж відбувається із курсом? Чому долар так швидко зростає у ціні, і чому НБУ ніяк не реагує?

Насправді ми спостерігаємо закономірний та очікуваний процес т.зв. «плавну девальвацію», про яку аналітики порталу «Курс України» неодноразово попереджали. В умовах катастрофічної нестачі грошей у бюджеті на фінансування армії та оборони (як відомо, західну фінансову допомогу використати для цього заборонено) у Нацбанку залишається лише два варіанти: або включати «верстат» та девальвувати гривню шляхом емісії, що буде набагато швидше та драматичніше, або дозволити процесу йти «природним шляхом», не стримуючи його і втручаючись лише у разі надміру різких коливань.

Тижнем раніше ми спостерігали незначне зміцнення гривні, пов'язане із періодом сплати податку на прибуток за 1 квартал. Багато компаній змушені були продавати валюту, т.к. їм була потрібна гривня для проведення розрахунків. Щойно цей процес закінчився, пропозиція валюти від експортерів різко знизилася, що призвело до прискорення темпів падіння гривні. Національний банк збільшив обсяги валютних інтервенцій: за минулий тиждень він продав 684,15 млн доларів, але навіть цієї суми виявилося замало, щоб задовольнити апетити імпортерів. Крім того, валюту на позицію почали купувати банки з метою заробітку. Разом вони швидко розігнали курс до озвучених рівнів.

Як реагує готівковий ринок

На готівковому валютному ринку темпи зростання дещо відстають, однак і вони лякають недосвідчених українців. Так, якщо минулого понеділка долар в оптових обмінних пунктах можна було купити по 39,95 грн (за купюри старого зразка, т.зв. «білий долар»), то до обіду 27 травня цінники сягнули 40,60 грн. В інших містах, за інформацією порталу, ціни ще вищі за столичні: так, у Львові за долар просять 40,67 грн, а в Одесі – 40,75 грн.

В умовах зменшення процентних ставок за депозитами, яке банки проводять з початку року, реагуючи на зниження облікової ставки НБУ (і паралельно – на зниження ставки за депозитними сертифікатами, які зараз є для банків основним інструментом заробітку), таке різке падіння національної валюти загрожує панікою серед клієнтів банків. В історії України вже неодноразово бували моменти, коли перелякані клієнти «виносили» з банків усі гроші, ставлячи самі банки на межу виживання. Чим може обернутися одномоментний викид великих сум гривні на валютний ринок, можна легко здогадатися. Залишається сподіватися, що у НБУ це теж розуміють.

Що далі

У ситуації залишається сподіватися на два чинники. Перший – кінець місяця, що наближається, коли традиційно попит на валюту падає, а її пропозиція – зростає. Населення активно продаватиме свої долари та євро, щоб погасити заборгованість за кредитами та кредитними картками, а також заплатити за комуналку. Бізнесу буде потрібно гривня для проведення розрахунків, а також виплати зарплати своїм співробітникам. Фактор кінця місяця зазвичай сприяв певному зміцненню гривні, проте навряд чи зараз він буде вирішальним.

Другий – це сама поведінка НБУ і дії, які він робитиме. Дозволити гривні падати зі швидкістю 70-80 копійок на тиждень - значить, розписатися у власній безпорадності і прийти до вересня з курсом 45, якщо не вище. Навряд чи в Нацбанку, коли заявляли про захист інтересів банківських вкладників, передбачали таке стрімке знецінення гривні. Отже, найближчим часом ми можемо побачити реакцію чиновників з Інститутською, 9. У тому, що НБУ може «легким рухом руки» розгорнути тренд, ми не маємо сумніву. Питання лише, коли вони вважають за потрібне втрутитися.