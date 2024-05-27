ПА НАТО призвала разрешить Украине бить западным оружием по целям в России

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине бить западным оружием по целям на территории Российской Федерации, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил глава постоянной делегации Верховной Рады в ПА НАТО Егор Чернев.

Чернев отметил, что решение удалось протолкнуть в последний момент, поскольку в первоначальной версии декларации этого пункта не было.

"Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства своих стран предоставить Украине разрешение бить западным оружием по территории РФ. Речь идет о снятии определенных ограничений на поражение легитимных целей в глубине России", – отметил депутат.

Теперь парламентарии будут иметь юридические основания для того, чтобы еще больше давить на свои правительства, чтобы решение было воплощено в жизнь, отметил Чернев.

Дополнено: отметим, в тексте декларации содержится призыв к правительствам стран Альянса "поддержать Украину в ее международном праве защищать себя, отменив некоторые ограничения на использование оружия, предоставленного союзниками по НАТО, для ударов по законным целям в России".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.