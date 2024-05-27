ОГП: В Кривом Роге разворовали миллион гривен на ремонте укрытий
Прокуратура сообщила о подозрении начальнице отдела образования исполкома одного из районных советов в г. Кривой Рог и пяти ее соучастникам, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, и служебный подлог в составе организованной группы.
По данным следствия, чиновница разработала преступный план завладения бюджетными средствами, выделенными на текущий ремонт укрытий в учебных заведениях г. Кривого Рога.
К преступной схеме она привлекла директора детско-юношеской спортивной школы, бухгалтера отдела образования исполкома и трех предпринимателей.
Подозреваемые внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о стоимости строительных материалов. На основании этих документов были перечислены средства в пользу подконтрольных подрядных предприятий.
"В дальнейшем средства были распределены между участниками организованной группы.
Своими противоправными действиями подозреваемые привели к существенным убыткам территориальной общине - более 1 млн грн.", - говорится в сообщении.
Во время проведения санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты денежные средства, документация, подтверждающая преступную деятельность, и автомобили.
Сейчас всем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. Начальница и бухгалтера отдела образования исполкома отстранены от занимаемых должностей.
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