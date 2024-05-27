Сырский: Франция направит инструкторов в Украину для обучения военных
Франция решила направить своих инструкторов в Украину. Там они помогут обучать украинских защитников, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Telegram.
Сырский рассказал, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.
"Радо приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих", - подчеркнул генерал.
По словам Сырского, он уже подписал документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.
Главнокомандующий выразил надежду, что решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к такой инициативе.
Он добавил, что поблагодарил французского министра за военную и экономическую помощь Украине для обороны от россиян.
Заявления Макрона
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон несколько месяцев назад первым из западных лидеров допустил возможность отправки западных войск в Украину.
После этого глава французского государства назвал условия, при которых эту инициативу могут реализовать. В частности, отправка войск может произойти в случае нового наступления россиян в сторону Одессы или Киева.
16 мая издание The New York Times написало о том, что союзники по НАТО действительно обсуждают отправку войск в Украину. Но это хотят сделать не для участия в боевых действиях, а для обучения украинских защитников.
По данным журналистов, Украина попросила западных союзников помочь в обучении 150 тысяч солдат.