Минфин: Госдолг Украины превысил 6 триллионов гривен

В апреле государственный и гарантированный государством долг Украины вырос до 6,01 трлн грн, или до 151,52 млрд долл, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что государственный и гарантированный государством внешний долг составил 71,52% общей суммы, - 4,29 трлн грн (108,37 млрд долл). Из этой суммы

Зато государственный и гарантированный государством внутренний долг составил 28,48% от общей суммы, или 1,71 трлн грн (43,14 млрд долл).

Всего в течение апреля сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 86,17 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 0,47 млрд долл.

Напомним:

Объем совокупного государственного долга Украины в марте вырос сразу на 434 млрд грн (+ 8%) до 5,924 трлн грн.

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от международных партнеров 85,4 млрд долл для финансирования расходов государственного бюджета.