Боррель признал "препятствия" в поддержке Украины оружием за счет российских активов

Выполнение решения о создании специального фонда для помощи Украине оружием в рамках Европейского фонда мира до сих пор тормозится из-за отсутствия единой позиции государств – членов Евросоюза, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Боррель отметил, что на встрече в понедельник Совет Евросоюза одобрил юридический текст предложения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, в частности вооруженной.

"Не буду отрицать – потому что уверен, что вы уже это знаете, – что у нас были напряженные, даже жаркие обсуждения этой военной помощи Украине, которая предстала перед определенными препятствиями для достижения необходимого единодушия", – добавил он.

Топ-дипломат ЕС напомнил, что еще в марте лидеры Евросоюза приняли политическое решение о создании для Украины спецфонда для помощи оружием объемом 5 миллиардов евро в год, но его воплощение тормозится из-за того, что "достаточно много" связанных решений не могут одобрить единодушно.

Боррель не сказал, кто именно задерживает принятие этих решений, но подчеркнул, что "большинство государств" поддерживают их скорейшее рассмотрение.

"Мы не можем позволить, чтобы военная поддержка Украины стала заложницей других решений, которые не имеют ничего общего с ней, особенно с учетом неотложности нынешней ситуации. Украина нуждается в оружии сейчас, а не в следующем году!" – подчеркнул он.

21 мая Совет ЕС одобрил механизм использования замороженных активов России. Он предусматривает, что 90% ожидаемых поступлений от замороженных активов будут использованы на военные цели для поддержки обороны Украины. Остальные пойдут на восстановление и реконструкцию Украины.