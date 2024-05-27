Малюська ответил, в каких подразделениях будут служить украинские осужденные

Украинские осужденные, которых мобилизовали по их согласию, будут служить в штурмовых подразделениях, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи в эфире телемарафона.

"По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения (речь о мобилизации осужденных - ред.). Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказания. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", - отметил Малюська.

По словам министра, осужденные, которых мобилизовали, пока не участвуют в боевых действиях. Они проходят подготовку.

При этом глава Минюста допустил, что в будущем осужденных могут смешивать с обычными военнослужащими.

Что предшествовало

Напомним, недавно Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает мобилизацию осужденных для защиты от российской агрессии. Затем документ подписал президент Владимир Зеленский.

Мобилизовать могут только часть осужденных. Обязательное условие - их согласие.

В апреле Минюст сообщил о том, что всего в Украине воевать с Россией готовы почти 5 тысяч осужденных.