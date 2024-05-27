Во оккупированном Луганске раздались взрывы

Во временно оккупированном Луганске вечером 27 мая сообщили о взрывах, после которых над городом возникло зарево от пожара, сообщает Украинская правда.

﻿Об этом сообщает назначенный Россией глава оккупированной части Луганской области Леонид Пасечник, издание ASTRA, местные паблики

Так называемый глава Луганщины заявил, что по Луганску нанесли удар кассетными боеприпасами, из-за этого возник пожар.

На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.