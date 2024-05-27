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Во оккупированном Луганске раздались взрывы
Во временно оккупированном Луганске вечером 27 мая сообщили о взрывах, после которых над городом возникло зарево от пожара, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает назначенный Россией глава оккупированной части Луганской области Леонид Пасечник, издание ASTRA, местные паблики
Так называемый глава Луганщины заявил, что по Луганску нанесли удар кассетными боеприпасами, из-за этого возник пожар.
На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.